HABER

İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

Mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyenler "Çizgi Atölyesi" kapsamında açılacak olan "Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"na 1 Mart'a kadar başvuru yapabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür AŞ'nin, genç yetenekleri desteklemek, karikatüre ve çizgi romana olan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenlediği "Çizgi Atölyesi"nde yeni dönem kayıtları başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyenler "Çizgi Atölyesi" kapsamında açılacak olan "Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"na 1 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

"Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"nda katılımcılara temel eğitim, kompozisyon, anatomi, senaryo ve benzeri konularda dersler verilecek. Her yaş grubuna açık olan "Çizgi Atölyesi" Fatih ilçesinde bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Karikatür Okulu'nda ressam-çizer Şafak Tavkul ve karikatürist Ahmet Kesgin eğitim verecek. 2 Mart'ta başlayacak okul, 19 Mayıs'ta sona erecek.

Çizgi Roman Okulu'nda ise katılımcıların kendi çizgi roman kahramanlarını oluşturmaları amaçlanıyor.

Dersler, Fehmi Demirbağ'ın yönetiminde, Nedim Polat, Gökhan Gürkan ve Ahmet Sekendiz tarafından verilecek. 3 Mart'ta başlayıp 19 Mayıs'ta sona erecek Çizgi Roman Okulu için, her pazar sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup oluşturulacak.

Atölye kapsamına, ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika verilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak.

Karikatür Okulu ve Çizgi Roman Okuluna katılmak isteyenler, 1 Mart'a kadar "karikatur@kultur.istanbul" adresi ile ALO 153'ü arayarak başvuru yapabilecek.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çizgi atölyesi İBB Kültür AŞ

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Kavala soruşturmasında flaş gelişme

Osman Kavala için yeni gelişme!

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.