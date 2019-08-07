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İBB Çocuk Meclisinden tarihi ve kültürel geziler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi tarafından yaz tatilinde başlatılan program kapsamında çocuklar, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, Aşiyan Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Panaroma1453 Tarih Müzesi, Şerefiye ve Yerebatan Sarnıçları, Basın ve Sağlık Müzesi gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı buluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, İstanbul'un dört bir yanına tarihi ve kültürel geziler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Çocuk Meclisi tarafından yaz tatilinde başlatılan program kapsamında şehrin tarihi ve kültürel alanlarıyla müzeler ziyaret ediliyor.

Okulların tatile girmesiyle gönüllü üyelere yönelik başlatılan programlara, Temmuz ayında Pendik, Başakşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş ve Kadıköy'den 350 çocuk katıldı.

Program kapsamında ilk olarak, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, Aşiyan Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Panaroma1453 Tarih Müzesi, Şerefiye ve Yerebatan Sarnıçları, Basın ve Sağlık Müzesi ziyaret edildi.

Çocukların tarih bilincine sahip bireyler olmaları amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler sırasında rehberler ve uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Programlar sırasında kitaplarda öğrendiklerini yerinde görme ve inceleme fırsatı bulan çocuklar, tarih boyunca yaşanan değişim ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu.

Türkiye'de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk müze olarak bilinen Rahmi Koç Müzesi'ni de gezen çocuklar buradaki hava, kara ve deniz araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Çocuk Meclisi'nin bir diğer rotası ise Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok ünlü yapı ve eseri bünyesinde bulunduran, bu eserleri yerine gidip göremeyenler için önemli bir fırsat sunan Miniatürk oldu. Çocuklar burada sesli rehber mobil uygulama sistemiyle tüm eserler hakkında bilgi aldı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Çocuk Meclisi tarihi ve kültürel gezilerini yılbaşından bu yana sürdürüyor.

Bu yıl toplamda 30 farklı programa 815 çocuğu dahil eden meclisin gezi programları okullar açılıncaya kadar devam edecek. Dileyen tüm çocuklar "cocukmeclisi.ibb.istanbul" adresinden meclise üye olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Meclisi İBB istanbul büyükşehir belediyesi

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