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İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanarak mazbatasını almasının ardından İBB'den peş peşe istifa haberleri geliyor. Son olarak İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu görevinden ayrıldığını duyurdu.

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu'nun 'Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum' açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tekrar İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu dün itibariyle görevinden istifa etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hacıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbullara saygı ile duyurulur

23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercih ile Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.'de yönetici olarak sürdürdüğüm görevimi demokrasiye olan inancım ve İstanbul'a olan saygım nedeniyle 27.06.2019 Perşembe Saat 14:00 itibariyle kendi isteğimle bırakmış bulunmaktayım.. Bu kararımı İSPARK A.Ş'nin bilgilerine sunarken aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyorum. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyorum. Bugüne kadar icra ettiğim görevlerde bize güvenen Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalin deki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımızla birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğum çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Hacıoğlu"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 hukuk müşaviri de istifa ettiklerini duyurmuştu.


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İSPARK İBB Ekrem İmamoğlu istanbul istifa Hüseyin Hacıoğlu

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