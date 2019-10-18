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İBB'de Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 21 yıllık Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Mahmut Baş, görevden alındı. Baş'ın yerine, aynı müdürlükte görevli Kemal Duran atandı.

İBB'de Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde görev değişimi

İBB Meclisi'ne, dün belediyede yapılan yeni atamalarla ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda, İBB Deprem ve Zemin Müdürlüğü'nü 1998'de kuran Mahmut Baş'ın görevinden alındığı bildirildi. Mahmut Baş'un yerine, aynı müdürlükte görevli Kemal Duran'ın atandığı belirtildi. İTÜ, ODTÜ, BÜ ve YTÜ ile İstanbul Deprem Master Planı'nın hazırlanmasında yer alan Mahmut Baş, İstanbul Geneli Kent Jeolojisi Projesi, İstanbul Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı Çalışması (JICA), İstanbul Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul Tsunami Tehlike Analizleri (ODTÜ) gibi birçok projeyi yönetti.

MAHMUT BAŞ KİMDİR?

Mahmut Baş, 1966 yılında Rize'de doğdu. Baş, 1989'da İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olurken, 1992'de ise Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Bir süre özel sektörde çalışan Baş, 1994'te İBB'ye geçti. 1998 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nü kuran Mahmut Baş, kurucu müdür olarak bu görevi 21 yıl sürdürdü.

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KEMAL DURAN KİMDİR?

Kemal Duran, 1971 yılında Samsun'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitiren Duran, 1995'te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Duran, 1997'de Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nde işe başladı. Kemal Duran; Kurtsuyu, Mut, Artvin- Çoruh HES projelerinde, Bakü- Ceyhan petrol boru hatları mühendislik jeofiziği- depremsellik etütleri, 1999 Gölcük depremi sonrası Başbakanlık adına Sakarya Yeni Yerleşim Yerleri Seçimi gibi projelerde çalıştı. Kemal Duran, 2001'de İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'ne mühendis olarak atandı.

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