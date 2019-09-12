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İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

İBB'de bir atama daha gerçekleşti. İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı. Atamayla ilgili bilgi İBB Meclisi’ne verildi.

İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB Meclisi’ne yapılan bilgilendirmeye göre, görevinden istifa eden Ahmet Bağış’ın yerine İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı.

KOLUKISA KİMDİR?

Hamdi Alper Kolukısa 1979 yılında Tokat’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. 2014 – 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı yapan Kolukısa, evli ve iki çocuk babası.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ekrem Baskan Delirtiyor trolleri helal olsun Her Sey Cok Guzel Olduuuu Iki Mavi Gozun Isiginda Helal Olsun Baskanimmmm
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