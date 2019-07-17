İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'den yapılan açıklamada, Şişli'nin 1984'ten bu yana belediyedeki en üst düzey kadın yönetici ve ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu vurgulandı.

Şişli'ye, İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Şişli, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ) 2007 yılında emekli oldu.

Şişli, daha sonra bazı elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde çalıştı.

(DHA)

