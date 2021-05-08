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İBB’de kritik görev değişikliği

08.05.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yatırım Ajansı(İYA) başkanlığına atanan Turgut Tuncay Önbilgin’den boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Cemal Ufuk Karakaya atandı.

İBB’de kritik görev değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) mali işlerden ve iştiraklerden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Tuncay Önbilgin, İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) başkanlığına atandı. Önbilgin’in yerine ise Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Cemal Ufuk Karakaya getirildi. İYA başkanlığını Önbilgin’e devreden Nihat Narin ise, İSTTELKOM AŞ ile yeni iştirak İSETAŞ ENERJİ’de genel müdürlük görevlerine devam ediyor.

CEMAL UFUK KARAKAYA KİMDİR?

Cemal Ufuk Karakaya 1975 doğumludur. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, The George Washington Üniversitesi Finans Bölümünde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yetki Belgelerine sahip olan Karakaya, çalışma hayatına T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlamıştır. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev almış ve bu Kurumdan Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak ayrılmıştır. Sonrasında 2013 ve 2018 yılları arasında Altınbaş Holding A.Ş.'de Denetim Grup Başkanı ve finansal iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2018 yılında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’de İştirak Yönetim Grup Başkanı olarak çalışmaya başlamış ve Bankanın iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Son olarak Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Karakaya, evli ve bir çocuk babasıdır.

DHA

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İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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