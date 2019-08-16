İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

23 Haziran'daki yenileme seçimi öncesinde, bazı İBB çalışanları ile, belediye binası önünde okuduğu bildiri ile gündeme gelen Murat Kazanasmaz'ın görevine son verildi.

Kazanasmaz'ın İBB önünde okuduğu bildiride, "İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz” denilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Kazanasmaz'ın görevden alınması sosyal medyada da gündem oldu.

