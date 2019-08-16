HABER

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimleri öncesinde, İBB çalışanları adına Ekrem İmamoğlu aleyhine okuduğu bildiri ile gündem olan, İBB'de trafik uzmanı olarak görev yapan Murat Kazanasmaz'ın görevine son verildi.

İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

23 Haziran'daki yenileme seçimi öncesinde, bazı İBB çalışanları ile, belediye binası önünde okuduğu bildiri ile gündeme gelen Murat Kazanasmaz'ın görevine son verildi.

Kazanasmaz'ın İBB önünde okuduğu bildiride, "İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz” denilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kazanasmaz'ın görevden alınması sosyal medyada da gündem oldu.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
AK Parti’li Dağ: "CHP’de söz çok ama icraat yok"AK Parti’li Dağ: "CHP’de söz çok ama icraat yok"
CHP, İstanbul'da seçimden önce verdiği sözü unuttuCHP, İstanbul'da seçimden önce verdiği sözü unuttu
Anahtar Kelimeler:
Murat Kazanasmaz İBB Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan böyle seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.