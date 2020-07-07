İBB'de sürpriz görev değişimi! Yeni Genel Sekreter Can Akın Çağlar oldu (Can Akın Çağlar kimdir?)

23 Haziran’da tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreterliği’ne getirdiği Yavuz Erkut, 7 Temmuz 2020 itibariyle emekliliğe ayrıldı.

Erkut'un yerine yıllarca Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar'ın göreve getirilecek.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962’de Sivas’ta doğan Çağlar, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitesinin Bankacılık bölümünde iki yıllık yüksek lisans programına katıldı.

Profesyonel yaşamına, 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda (bugünkü BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye’de faaliyette bulunan hemen hemen tüm bankalar ve diğer finansal kuruluşlarda denetim görevini üstlendi.

1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek Kariyerine Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdür olarak devam etti.