İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB’de müdür ve üstü kadrolara atamalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çekici iki yeni atama daha yaptı.

ULAŞIM'A UTKU CİHAN, BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR'A CANAN MELİKER ATANDI

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ulaşım uzmanı Utku Cihan getirildi. Ayrıca İBB Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne ise 29 yıldır belediyede çalışan Canan Melikler’i atandı.

UTKU CİHAN KİMDİR?

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne atanan Utku Cihan, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Cihan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm Ana Bilim Dalında “Sürdürülebilir Ulaşım” konusunda doktora yapıyor. İş yaşamına 2004 yılında özel planlama bürosunda başlayan Cihan, 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işe girdi. ESHOT Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak görev yapan Cihan, 2011 yılından itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda Ulaşım Planlama Şefi olarak çalıştı. Son 1 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü görevini yürütmekte iken 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı.