İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan iki yeni atamayla; Hülya Muratlı Kültür Daire Başkanı olurken, Mahir Polat da Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı.

HÜLYA MURATLI KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliği yapan Hülya Muratlı, kültür ve turizm alanında 24 yıllık bir kariyere sahip. 1995'de başladığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki görevi sürecinde, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi. İş hayatına belediyecilikle başlayan Hülya Muratlı, özel sektörde Muhasebe Müdürü olarak da çalıştı.

Müfettiş olarak Türkiye'nin bütün bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlarda incelemeler ve denetlemeler yapan Muratlı, dış ülkelerdeki Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerinin faaliyetlerini denetledi ve öneriler getirdi. Turizm tanıtımında dijital platformlar üzerine uzmanlık için New York'ta incelemelerde bulunan Muratlı, “Turizm Tanıtım ve Pazarlamasında İnternetin Rolü: New York Belediyesi Örneği” adlı tez verdi. Turizm sektörünün sorunları için çözüm önerileri içeren çeşitli eğitim programlarında yer aldı.