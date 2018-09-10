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İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

İBB Meclisi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 17 Eylül Pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarının 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı.

AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla verilen teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki yıllarda olduğu gibi yoğun trafik oluşmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amacıyla hizmetin ücretsiz verilmesi için İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmesini kararlaştırdı.

Buna göre okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.

ALINAN KARARLAR BELLİ OLDU

AKOM'da yapılan toplantıda alınan kararlar ise şöyle sıralandı:

*Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklama sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler.

*İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak.

*Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5 bin 397 ilave sefer ile yaklaşık 596 bin 83 özel aracın trafikten çekileceği ve 894 bin 124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedefleniyor.

*İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 adet motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak.

*Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 adet çekici ile müdahale edilecek.

*Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile birlikte toplam 475 polis görevlendirilecek.

*Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar.

*İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak.

*Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak. Zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmalar bitirilecek.

*Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.

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İBB meclisi 17 Eylül pazartesi toplu taşıma toplu ulaşım hizmeti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
müjdeye bakın hele:))) milletin parasıyla millete mühde;)) müjdeye bak sigara yak
yapmayın kardeşim ne bayramda ne seyranda işine gücüne gidenler suriyelilerin yüzünden gidemez olduk. neyse parası versin herkez. ücreti düşürmeyi düşünüyormusunuz malum secim yaklaşıyor DA...
kurbanda ramazan bayramlarında yüzde okul açılırken bedava ! bayramlarda da ücretsiz olmalı
güzel teklif keşke devamlı yapılsa akaryakıt bayağı düser
Milletin anasını ağlattınız şimdide iki kuruşla göz boyayın bakalım
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