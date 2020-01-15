İBB’den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi! 5 binin üzerinde tabut alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Satınalma Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2020 yılı ihtiyacı olan tabut alımı için,

5 Aralık 2019 tarihinde ihale düzenlemiş olmasına karşın, 23 Aralık 2019 tarihinde yeni bir ihale yaptı. ‘Acil Tabut Alımı’ adı altında açılan ve ‘pazarlık’ usulüne göre düzenlenen ihalenin sonucu 14 Ocak 2020 tarihinde ilan edildi. Şartnameye göre, ihaleyi bir milyon 871 700 TL’ye üstlenen Şafak Kereste Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi, 5 bin 100 tabutu 10 Mart 2020

tarihine kadar İBB’ye teslim edecek.

Tabutların teslimiyle ilgili olarak şartnamedeki düzenleme şöyle:

“İşin tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren başlayarak ilk 15 takvim günü içinde bin adet teslim etmek kaydı ile 30 takvim günü içinde 2 bin 550 adet tabut teslim edecektir. Kalan 2

bin 550 adet tabutu ise sonraki 30 takvim gününde teslim edecektir.”

İBB aralık ayında yapılan ilk ihalede, beş kısımdan oluşan 46 bin 325 tabut alımı yapılacağını duyurmuştu.