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  4. İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan paylaştığı Arapça mesajda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" dedi.

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseler de estemeseler de yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili İBB’den yeni bir çıkış geldi.

Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan yaptığı Arapça açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin projeden çekildiğini tekrarladı.

murat ongun

Ongun’un, İBB’nin projeden çekilmesini Arapça olarak paylaşması sosyal medyada Katarlıların Kanal İstanbul projesine gösterdiği ilgiye yanıt olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

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İBB Kanal İstanbul murat ongun sosyal medya Arapça

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