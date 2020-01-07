İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseler de estemeseler de yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesi ile ilgili İBB’den yeni bir çıkış geldi.

Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan yaptığı Arapça açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin projeden çekildiğini tekrarladı.

Ongun’un, İBB’nin projeden çekilmesini Arapça olarak paylaşması sosyal medyada Katarlıların Kanal İstanbul projesine gösterdiği ilgiye yanıt olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

