İBB'den burs açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "CHP iptal ettirmeden önce İBB burs bilgileri" başlığı altında öğrencilere yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"CHP iptal ettirmeden önce İBB burs bilgileri:

Belediyeler tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere verilen burslar, CHP'nin Anayasa Mahkemesi’ne 5102 sayılı kanunun, 2, 5 ve geçici 3 ile 7. maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı dava sonucu 22. Kasım 2008’de iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı ''Yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesine ilişkin kanunun, ‘'Belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen' hükmündeki ''belediyeler hariç'' ibaresini CHP’nin başvurusu sonucu oy birliğiyle iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP iptal ettirmeden önce 2004 - 2008 yılları arasında 202 bin 750 üniversite öğrencisine toplamda 122 milyon 290 bin TL eğitim yardımı yapmıştı.

Yardımların yıllara göre dağılımı:

2004 yılında 35 bin kişiye 15 milyon 85 bin TL, 2005 yılında 36 bin 250 kişiye 19 milyon 600 bin TL, 2006 yılında 37 bin 500 kişiye 22 milyon 120 bin TL, 2007 yılında 44 bin kişiye 28 milyon 805 bin TL ve 2008 yılında 50 bin kişiye 36 milyon 680 bin TL." (İHA)

