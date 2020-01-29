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İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçları dikileceği açıklandı.
Gezi Parkı'ndaki kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerektiğini söyleyen Sefer Güney, "Geçen günkü rüzgarda bir hanımefendi zarar gördü. O yüzden kesilmesi ve yerine yenilerinin dikilmesi de iyidir. Geçen gün birinin kafasına düştü, böyle durması iyi bir şey değil" dedi.

Çocukluğunun Gezi Parkı'nda geçtiğini söyleyen Saim Yüksel, "70 yaşındayım, 65 yıldır ben buraya gelirim, çocukluğum burada geçti. Ağaçların ömrü bitmiş, tazelesinler. Geçen gün rüzgarda devrildiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İBB gezi parkı AĞAÇ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aman gardaşım ellemeyin geziciler yine ülkeyi talan eder 3 tane ağaç için hatta yanına heykel dikin...
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