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İBB'den İSPARK değnekçilerini bitirecek çok önemli hamle

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK’ın mesai saatleri dışında, kent genelindeki açık otoparklarda vatandaşlardan parklanma adı altında zorla para isteyen değnekçilere karşı yeni önlemler aldı. Değnekçilerin haksız gelir elde ettiği bu açık otoparklarda, İSPARK çalışma saatlerini uzatacak ve güvenlik kameraları ile de güvenliği en üst seviyeye çıkarak.

İBB'den İSPARK değnekçilerini bitirecek çok önemli hamle

Yasa dışı otoparkçılığı ve illegal uygulamaları bitirmek için 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olarak kurulan İSPARK, o tarihten günümüze dek kent genelinde, haksız otopark ücreti toplayanların önüne geçti.

İstanbul’un her yanında, yaklaşık 2 bin 300 çalışanı ve 500’e yakın otoparkta her gün, ortalama 120 bin sürücüye hizmet veren İSPARK, son günlerde bazı açık otoparklarda ortaya çıkan değnekçilere karşı önlemler aldı.

MESAİ SAATLERİ UZATILACAK, KAMERA TAKILACAK

Alınan önlemlerle ilgili açıklama yapan İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, kent genelinde vatandaşlardan yasadışı bir şekilde otopark ücreti toplamak isteyen değnekçiler gözlemlediklerini belirtti. Çakır, “Bununla ilgili olarak, gerek şirket içi gerekse güvenlik birimleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde; bazı önlemler almaya karar verdik. İlk olarak, değnekçilerin görüldüğü açık otoparklarda çalışan personelimiz için mesai saatlerini yeniden düzenleyerek uzatacağız” dedi.

Sloganlarının, ‘Güvenle park, güler yüzle hizmet’ olduğunu kaydeden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güvenli park için de çalışmalarımızı tüm İstanbul’da, özellikle sorunlu alanlarda arttırarak devam edeceğiz. Alacağımız önlemlerden biri olan mesai saatlerinin uzatılmasına yönelik çalışmalarımıza hemen başladık. Açık otoparklarda giriş ve çıkışlara bariyer sistemlerinin kurulması ile ilgili arkadaşlarımız saha incelemelerini sürdürüyor. Ay sonu itibariyle açık otoparklarda; hem aydınlatma hem bariyer hem de güvenlik kamerası sistemini hayata geçirerek buraları daha güvenli hala getireceğiz. Aldığımız önlemlerle bu tarz yasa dışı oluşumların oralarda, otopark ücreti tahsilatının önüne geçmiş olacağız.”

DEĞNEKÇİLERİ, 153 BEYAZ MASA’YA ŞİKÂYET EDİN

Çakır, vatandaşların değnekçilerle karşılaşması durumunda neler yapmaları gerektiği yönündeki bir soruyu da şöyle cevapladı: “Vatandaşlarımızdan, değnekçilere maruz kaldıklarında zaman kaybetmeden, 153 Beyaz Masa’yı arayarak, sorunu yaşadıkları yerle ilgili bilgi vermelerini rica ediyoruz. Biz de gerekli önemleri alarak ilgili birimlere bu yerlerle ilgili bildirimde bulunacağız. Vatandaşlarımızın başka bir sorunla karşılaşmaması için her türlü önlemi almaya hazırız.”

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İBB İSPARK değnekçi otopark değnekçileri

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ulan gene altında İBB ve İmamoğlu çıktı. önce deynekçilerini devreye soktular şimdi HDP li yandaş istihdam edecekler
CHP geldi istanbul kabadayıları çoğaldı CHP demek yolsuzluk mafya hırsızlık susuzluk usulsüzlük hava kirliliği vs vs demek.. birde hazıra konmak küçük dağları ben yarattım demek bu yalanlara inanan küçük beyinlerde var malesef.
mesai saatlerini uzatmak daha çok para kazanmaktır yani yine vatandaşa yüklenmektir . bence kamera takın otoparklara yeterli olur
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