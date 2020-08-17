HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB'den Kanal İstanbul anketi!

İBB'den Kanal İstanbul anketi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

İBB Kanal İstanbul'la ilgili anket hazırladı. Ankete İBB'nin resmi sitesinden katılınabiliyor.

İBB'den Kanal İstanbul anketi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul’la ilgili hazırladığı anketi internet sitesinde oylamaya açtı.

İBB’nin resmi sitesine girildiğinde ekrana yansıyan ankette 6 soru bulunuyor. Ankete her kullanıcı bir kez katılabiliyor ve sonuçlar şimdilik görünmüyor.

Ankette bulunan sorular şöyle:

1- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

3- Sizce Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

4- Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

5- Sizce Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?

6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Dünyanın en zehirlilerinden! Malatya'da görüldüDünyanın en zehirlilerinden! Malatya'da görüldü
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleriBİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleri

En Çok Okunan Haberler

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Deniz sonrası en doğal halini paylaştı
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
Partiyi polis mi bastı? Şeyma bakın ne dedi
'Bu kadarına da pes'
'Bu kadarına da pes'

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
Üvey yeğeninin göğsüne kama sapladı
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

MSB duyurdu! 10 terörist gözaltına alındı
MSB duyurdu! 10 terörist gözaltına alındı
Dünyanın en zehirlilerinden! Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirlilerinden! Malatya'da görüldü
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası! Bagajdan çıkanlar şoke etti
'Yolcumu aldın' kavgası! Bagajdan çıkanlar şoke etti
Van'daki terör operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Van'dan acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kaç yaşında?
Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek kimdir?
DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken fotoğrafları ortaya çıktı!
Eylem hazırlığındaydı! Bomba hazırlarken...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.