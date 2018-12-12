İBB'den kar alarmı! Açıklama yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış şartları ile mücadele çalışmaları kapsamında, 7 bin 83 personel ve bin 357 araçla tedbir aldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için gerekli önlemleri aldı.

Tedbirler çerçevesinde il genelinde 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında belirlenen 363 müdahale noktasına ekipler konuşlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve bin 357 araç, üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmalarını yürütmek için görev başında bekliyor.

53 VİNÇ KURTARICI 24 SAAT GÖREV BAŞINDA



Trafik kazaları, kayma, çarpışma gibi olayların trafik akışını yavaşlatmaması için Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki kritik noktalara 53 vinç-kurtarıcı konuşlandırılırken, bu ekipler 24 saat görev yapıyor.

Metrobüs güzergahında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör takviyesi yapılırken, 6 "Kar Kaplanı" aracı da otoyollar ve gerektiğinde havalimanında kar küreme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler gerekli durumlarda karayolları ekiplerine de araç takviyesinde bulunuyor.