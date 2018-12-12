HABER

İBB'den kar alarmı! Açıklama yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

İBB, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış şartları ile mücadele çalışmaları kapsamında, 7 bin 83 personel ve bin 357 araçla tedbir aldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için gerekli önlemleri aldı.

Tedbirler çerçevesinde il genelinde 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında belirlenen 363 müdahale noktasına ekipler konuşlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve bin 357 araç, üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmalarını yürütmek için görev başında bekliyor.

53 VİNÇ KURTARICI 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Trafik kazaları, kayma, çarpışma gibi olayların trafik akışını yavaşlatmaması için Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki kritik noktalara 53 vinç-kurtarıcı konuşlandırılırken, bu ekipler 24 saat görev yapıyor.

Metrobüs güzergahında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör takviyesi yapılırken, 6 "Kar Kaplanı" aracı da otoyollar ve gerektiğinde havalimanında kar küreme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler gerekli durumlarda karayolları ekiplerine de araç takviyesinde bulunuyor.

60 KRİTİK NOKTA BEUS İLE TAKİP EDİLİYOR

Kışla mücadele kapsamında 60 kritik nokta, BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip ediliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 15 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı.

İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları bırakılmaya başlandı.

AKOM, tüm kış boyunca 7/24 esasına bağlı olarak çalışacak. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilerek yönlendirilecek.

EVSİZLER MİSAFİRHANEYE

Sokakta yaşayan evsizler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt ve Kayışdağı’ndaki misafirhanelerinin kapılarını açtı.

153 Beyaz Masa ihbar hattına bildirilen evsiz vatandaşlar, zabıta, polis veya sağlık ekiplerince alınarak, sağlık kontrollerinin ardından misafirhanelere götürülüyor.

Misafirhaneye getirilen vatandaşlara mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi kışlık giyecek ile kişisel bakım ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra 3 öğün yemek veriliyor.

Kaynak: DHA

PARTNERKadınlar onlara aşıktı! Son hali inanılmazKadınlar onlara aşıktı! Son hali inanılmaz
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (5)Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (5)
Erciyes'te kar kalınlığı 25 santime ulaştıErciyes'te kar kalınlığı 25 santime ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB istanbul kar kar yağışı hava durumu

En Çok Okunan Haberler

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

İlginizi Çekebilir

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Yürek yakan anlar! Gözyaşları sel oldu

Gazeteci Nuray Mert'e hapis cezası

Nuray Mert'e hapis cezası!

Kapadokya'da masalsı manzaralar

Kapadokya'da sis ve kar güzelliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar! Yarın sabaha dikkat

Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar! Yarın sabaha dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.