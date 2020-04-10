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İBB'den 'koronavirüs mezarlıkları' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 19:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine ilişkin, "Definlerde, koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı.

İBB'den 'koronavirüs mezarlıkları' açıklaması

İBB'den, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Bilim Kurulunun kararları ve Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyeleri doğrultusunda defin işlemlerini yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kararlara uygun bir şekilde definlerimizi yapıyoruz. Bu definlerde; koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşımız arasında hiçbir fark yok. Normal bir ölüm haberi aldığımızda, bizim sistemimize düşüyor. Doktor raporu çıktıktan sonra, nüfus kaydından düşümü yapıldığı anda, ortak kullandığımız sistemden hemen haberimiz oluyor ve hızlı bir şekilde, ekiplerimiz tam teçhizatlı bir halde evden ya da hastaneden cenazeyi alıp, gasilhane işlemlerini gerçekleştiriyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek, 5-10 kişilik cemaat ile namazı kıldırıp hızlı bir şekilde defin işlemlerini yapıyoruz."

"KORONA MEZARLIĞI DİYE BİR ŞEY YOK"

Sosyal medyada bazı görüntülerin yer aldığını aktaran Koç, şunları ifade etti:

"Kişinin kendi aile kabristanları varsa oraya defnediyoruz. Yoksa, Avrupa'da Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Yukarı Baklacı'da defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 'Korona mezarlığı' diye bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşlarımızı, mezar yerleri yoksa, hızlı davranabilmek ve riski minimize edebilmek için bu mezarlıklara defnediyoruz. Sosyal medyada yaratılan yanlış algılara kulak asılmamalı. Bir sorun olduğunda, vatandaşımız, İBB Mezarlıklar Daire Başkanılığına ya da Beyaz Masa'ya başvurup her türlü bilgiye ulaşabilir."

(AA)

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