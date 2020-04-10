İBB'den 'koronavirüs mezarlıkları' açıklaması

İBB'den, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Bilim Kurulunun kararları ve Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyeleri doğrultusunda defin işlemlerini yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kararlara uygun bir şekilde definlerimizi yapıyoruz. Bu definlerde; koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşımız arasında hiçbir fark yok. Normal bir ölüm haberi aldığımızda, bizim sistemimize düşüyor. Doktor raporu çıktıktan sonra, nüfus kaydından düşümü yapıldığı anda, ortak kullandığımız sistemden hemen haberimiz oluyor ve hızlı bir şekilde, ekiplerimiz tam teçhizatlı bir halde evden ya da hastaneden cenazeyi alıp, gasilhane işlemlerini gerçekleştiriyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek, 5-10 kişilik cemaat ile namazı kıldırıp hızlı bir şekilde defin işlemlerini yapıyoruz."

"KORONA MEZARLIĞI DİYE BİR ŞEY YOK"

Sosyal medyada bazı görüntülerin yer aldığını aktaran Koç, şunları ifade etti: