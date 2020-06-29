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İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İSKİ ekiplerinin, balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü'nden numune alarak inceleme başlattığı bildirildi.

İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama

İBB'den yapılan açıklamada, göldeki balık ölümlerinin kaynağının saptanabilmesi için alınan su ve balık numunelerinin detaylı analiz için laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Numunelerin İSKİ'ye ait laboratuvarlarda analiz edildikten sonra sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, Küçükçekmece Gölü'nün hiçbir zaman su kaynağı olarak kullanılmadığı bilgisi verildi.

Göle yıllardır akan atık su sebebiyle suyun önemli ölçüde kirlendiği aktarılan açıklamada, "Küçükçekmece Gölü'nde zaman zaman mevsimsel olarak oksijen azalmasına bağlı balık ölümleri yaşanabilmektedir. Bu ölümler geçmiş yıllarda da görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gölde ölü balıklar arasında farklı deniz canlılarının da bulunması nedeniyle olayın gelgit kaynaklı olup olmadığının da araştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuçta, Küçükçekmece Gölü'nde bugün münferit bir olay yaşanmış olmasına rağmen, gölün uzun yıllardır alarm verdiği açıkça görülmekte. İBB ise uzun yıllardır ihmal edilmiş, kentin kirli su kaynağı haline getirilmiş Küçükçekmece Gölü'nü yaşatmak, şehre yeniden kazandırmak için sorumluluk alanlarında projeler üretecek."

AA

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