İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter’den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İBB’den yapılan açıklamada, “Sayın Meral Akşener’in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır. İBB’den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur!



İBB’den hiçbir vakıfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir.https://t.co/w6cKrfYcJO — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 21 Mayıs 2019

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında, eş, çocuk ve akrabalar üzerinden çeşitli vakıfların kurulduğunu sonra da bu vakıflara para aktarıldığını öne sürmüştü.

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu vakıflara 850 trilyon lira para aktarıldığını iddia eden Akşener, "Mesela 'Okçular vakfı' diye bir vakıf var. Kimin olduğunu biliyorsunuz. Okçuluğu sevdirmek için kurulduğu söylenen bu vakfa, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 16,5 trilyon lira aktarılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Bu nasıl bir oktur? Sanki S-400 füzesi. Ok atacaksanız gidin babanızın kesesinden atın. Beytülmaldan elinizi çekin. Vakıf adı altında, milletin parasını hortumlamaktan vazgeçin. Paraları vakıf adı altında, eşe dosta aktaracaksınız sonra da ete, ekmeğe, pideye, telefona, benzine, mazota, iğneden ipliğe her şeye zam yağdıracaksınız. Böyle vicdansızlık olur mu? Dini bütün insanlardınız, ne oldu size? Devleti hortumlayarak vakıfçılık yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

(İHA / AA)