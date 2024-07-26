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  4. İBB’den ‘metrobüs durağı’ açıklaması: Geçici olarak kullanıma kapatıldı

İBB’den ‘metrobüs durağı’ açıklaması: Geçici olarak kullanıma kapatıldı

26.07.2024 14:03
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs yolunun Cennet Durağı'nın (Söğütlüçeşme Yönü) geçici olarak kapatıldığını duyururken, kullanıma açılacağı tarihi de açıkladı.

İBB’den ‘metrobüs durağı’ açıklaması: Geçici olarak kullanıma kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre metrobüs yolunun Cennet Durağı (Söğütlüçeşme Yönü) geçici olarak kullanıma kapatıldı. İBB, tekrar kullanıma açılacağı tarihi de açıkladı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Metrobüs yolunda konforlu seyahat imkânı sunan ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan ‘Beyaz Yol’ uygulamasında çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında;

Cennet Durağı (Söğütlüçeşme Yönü) 25.07.2024 saat 18:00'da kullanıma kapatılıp 28.07.2024 saat 06:00'da kullanıma açılacaktır.''Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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metrobüs durak ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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