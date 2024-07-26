İBB’den ‘metrobüs durağı’ açıklaması: Geçici olarak kullanıma kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre metrobüs yolunun Cennet Durağı (Söğütlüçeşme Yönü) geçici olarak kullanıma kapatıldı. İBB, tekrar kullanıma açılacağı tarihi de açıkladı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Metrobüs yolunda konforlu seyahat imkânı sunan ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan ‘Beyaz Yol’ uygulamasında çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında;

Cennet Durağı (Söğütlüçeşme Yönü) 25.07.2024 saat 18:00'da kullanıma kapatılıp 28.07.2024 saat 06:00'da kullanıma açılacaktır.''Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır