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İBB’den ‘sahil kısmındaki camiler kapatıldı’ iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "İBB cami kapattı" iddialarını yalanladı.

İBB’den ‘sahil kısmındaki camiler kapatıldı’ iddialarına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “İBB cami kapattı” haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Ongun, sahildeki mescitlerin Diyanet İşler Başkanlığı'na devredilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB cami kapattı” haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için de girişim başlatılmıştır.

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İBB cami istanbul murat ongun

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yıl olmuş 2020 hala cami kapatma hala başörtüsü muhabbeti saldıracak başka açıkları yok çünkü yüz yıldır aynı iddaalar
yine camo üzerinden din üzerinden siyasete devam
sözüm ona müslümanlar nede güzel icra ediyor müslümanlıklarını hakaretler iftiralar kul hakkı vs... iktidarın bu ülkeye en büyük iyiliği müslüman geçinenlerin aslında ne kadarda riyakar olduklarını öğretti bize ...iki yüzlü bir müslüman yerine dürüst bir ateist arkadaşım olsun yeterki dürüst olsun ...
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