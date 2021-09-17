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İBB'den taksi problemine 'i-taksi' çözümü

17.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentteki taksi problemi için harekete geçti. İlk etapta 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılacak, yolcu ve sürücü problemleri denetlenecek.

İBB'den taksi problemine 'i-taksi' çözümü

İstanbul'da taksi problemi gündemdeki yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, konuyla ilgili kolları sıvadı. Sorunun çözümünü i-taksi uygulamasını geliştirmekte bulan İBB, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine karar verdi.

ANLIK TAKİP YAPILACAK

Hürriye'ten Fatma Aksu'nun haberine göre uygulama sayesinde tüm taksilere kamera entegre edilip bir şikayet olduğunda anlık takip ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi uygulamasıyla birlikte taksilerin nerede olduğu, boş veya dolu olup olmadığı gibi bilgiler takip edilebilecek.

TÜM TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLECEK

İlk etapta 15 bin taksi ve 7 bin minibüste başlayacak uygulamanın daha sonra tüm toplu taşıma araçlarına entegre edileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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