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İBB'den yeni hamle! Kanal İstanbul ile ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 21:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

İBB'den yeni hamle! Kanal İstanbul ile ilgili flaş gelişme

Dava dilekçesinde, "İdari Yargı Uygulama Yasası'nın 27. Maddesi'nin 2. fıkrasında 'idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı' yer almakta olup, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir" denildi.

ÇED raporunun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi. (DHA)

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İBB Kanal İstanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülkenin haline bak bizim siyasilerin uğraştıkları şeylere bak bu millete kanal millet parkı kütüphane lazım değil iş lazım ekmek lazım para lazım huzur lazım adalet lazım bunları oluşturmaya çalışın gücünüz yetiyosa boş işlerden bıktı bu millet
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