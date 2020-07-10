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İBB'den yeni havai fişek kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), İstanbul'da havai fişek kullanmama kararı aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'teki olay, trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak" dedi.

İBB'den yeni havai fişek kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dolayısıyla biz, İstanbul'da ne böyle bir uygulamayı yaparız, o bitmiştir, ne de böyle bir uygulamayı İstanbul'un herhangi bir yerinde görmek isteriz. Bu anlamda da Valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra biz hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz. Çok daha farklı sistemlerle kutlamalarımızı yaparız. Keşke orada bir tek canımız hayatını kaybetmeseydi. Bizim yetkimizde olmayan bir hususu meclise getirmiş oluruz. Dediğim gibi bu konu da valilikler yetkili. İzinler oradan alınıyor. Başka kurumların yaptığı ve bir takım kutlama ile ilgili uygulamalar var. Sayın Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Bizimle farklı bir görüşte olmaz diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

DHA

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