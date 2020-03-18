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  4. İmamoğlu duyurdu: İBB'den yeni koronavirüs kararları

İmamoğlu duyurdu: İBB'den yeni koronavirüs kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile yapılan toplantı sonrası koronavirüs önlem ve desteklerini açıkladı.

İmamoğlu duyurdu: İBB'den yeni koronavirüs kararları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak. Borcu nedeniyle suyu kesilen 50 bin hane ve iş yerine su verilecek. Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı. 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak" ifadelerini kullandı.


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İBB Ekrem İmamoğlu koronavirüs

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