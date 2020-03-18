İmamoğlu duyurdu: İBB'den yeni koronavirüs kararları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak. Borcu nedeniyle suyu kesilen 50 bin hane ve iş yerine su verilecek. Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı. 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak" ifadelerini kullandı.

????Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak



????Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak



????Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı



????31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2020



