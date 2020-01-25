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İBB, deprem bölgesinde 158 personel ve 23 araçla çalışmalara katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

İBB, deprem bölgesinde 158 personel ve 23 araçla çalışmalara katılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), depremin meydana geldiği Elazığ'da 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama, kurtarma ve yardım ekipleriyle çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elazığ ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere "İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekip oluşturuldu.

Arama kurtarma ekibi gece uçakla bölgeye sevk edildi. Kara yoluyla Elazığ'a giden yardım ekibi ise gün içinde şehre ulaşacak.

Elazığ'a sevk edilen toplam 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri çalışmalarına başladı. Elazığ Çevrimtaş köyünde gece boyunca süren çalışmalarda yaralı bir vatandaş ile yaralı hayvan göçük altından çıkartıldı. 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede, yardım için giden Destek Hizmetleri Lojistik ekibi ile birlikte 3 bin kişiye 2 çeşit yemek üretme kapasitesine sahip yemek tırı, soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyon, jeneratör gibi ekipmanlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personelleri bulunuyor.

İBB iştiraklerinden Hamidiye AŞ. de bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere su tankerini deprem bölgesine sevk etti.

Öte yandan, birkaç gün önce Tunceli'ye giderek kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yürüten İBB İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) 6 personel, 2 araç ile Elazığ'a geçerek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ İBB

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