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  4. İBB doktorlarından Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İBB doktorlarından Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

05.12.2020 14:41 | Son Güncelleme:
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İBB doktorlarından Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ümit Erdem bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evinde izolasyon sürecince olan Erdem aniden durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldı. Erdem, dün hayatını kaybetti. Erdem, bugün öğlen Karacaahmet Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İBB'den yapılan açıklamada ise Eylül ayı içerisinde koronavirüsten vefat eden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın ardından hayatını kaybeden Erdem ile birlikte; İBB'nin pandemi sebebiyle hayatını kaybeden çalışanlarının sayısı 30'a yükseldiği belirtildi. Diğer yandan, 2 bin vaka ve karantinada olan İBB personelinin tedavi süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

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ÜMİT ERDEM KİMDİR

Yaklaşık 30 yıldır İBB'de görev yapan Dr. Ümit Erdem 20 Şubat 1963'te Trabzon - Akçaabat'ta doğdu. Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ümit Erdem, 1989 yılından itibaren İBB'de Hekim olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılında İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde İşyeri Hekimi olarak görev yapmaya başlayan Erdem, vefatına kadar aynı görevini sürdürmekteydi.

(DHA)

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