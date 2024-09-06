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  4. İBB duyurdu! İstanbul’da 7'den 70’e toplu taşıma ücretsiz olacak

İBB duyurdu! İstanbul’da 7'den 70’e toplu taşıma ücretsiz olacak

06.09.2024 11:52
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9 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB duyurdu! İstanbul’da 7'den 70’e toplu taşıma ücretsiz olacak

Okul hazırlıkları tamamlandı, şimdi okula gitme zamanı. 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarının Pazartesi günü 9 Eylül Pazartesi 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul genelinde 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte 17 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 320 bin öğrenci taşınacak.
Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

OKULLARIN AÇILDIĞI İLK GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

Okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak olan İETT, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor. Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

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9 EYLÜL İTİBARİYLE KIŞ TARİFESİNE GEÇİLECEK

Yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte Şehir Hatları da kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

İBB, AKOM VE UYM TRAFİĞİ TAKİP EDECEK

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 9 Eylül pazartesi sabah saat 06.00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek. Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

113 ekipten oluşan 259 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
okul Toplu taşıma ibb ücretsiz
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