İBB duyurdu! İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT