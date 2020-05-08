İBB duyurdu! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında toplu ulaşım saatleri belli oldu

M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak,11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tekrar seferlere başlayacak. Piyer Loti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri ise salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.

Hafta sonu, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu, M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metrosu, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu, T1 Kabataş-Bağcılar Tamvayı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı da hizmet verecek. Seferler, 07.00-10.00 ve akşam 17.00-20.00 saatleri arasında 30 dakikada bir gerçekleştirilecek.

İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması amacıyla hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de gerçekleştirecek. Ayrıca Metro AŞ'nin işlettiği hatlarda doluluk oranı, yüzde 25'in üstüne çıkmayacak şekilde planlandı.

Metrobüs hattında, sabah 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 3 dakika arayla seferler düzenlenecek. Hatta 10.00-16.00 saatleri arasında ise 10 dakika arayla seferler devam edecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İETT , sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 495 hatta 8 bin 609 otobüs seferi gerçekleştirecek.

Şehir Hatları AŞ de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 6 hatta sabah ve akşam saatleri arasında hizmet verecek. İki gün boyunca toplam 24 gemi ile 15 iskelede 170 sefer yapılacak ve 298 personel çalışacak. Deniz ulaşımında sefer saatleri, Şehir Hatları'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

TALEP EDEN HASTANELERE OTOBÜS TAHSİSİ

İBB, İstanbul'da bulunan 238 hastane ile irtibat kurarak hafta sonu personelleri için servis otobüsü tahsisi talebinde bulunanlara da hizmet verecek. Bu kapsamda 9 Mayıs Cumartesi günü 37 hastaneye, 10 Mayıs Pazar günü ise 33 hastaneye otobüs tahsis edilerek, toplam 70 araçla servis hizmeti sağlanacak. Sefer saatleri www.iett.istanbul adresinden öğrenilebilecek.

(AA)

