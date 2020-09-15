İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Uygulama kapsamında istasyonlara bisikletliler için yönlendirme işaretleri asıldı.

İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Düzenlemeyle kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama ayrıca daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşama özendirme hedefini taşıyor.

Kaynak: AA





