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  4. İBB duyurdu! Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

İBB duyurdu! Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

16.08.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada "İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti. İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi" denildi.

DHA

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