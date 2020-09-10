İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor

İBB tarafından Ataköy/Şirinevler metrobüs durağına ve buradaki metro istasyonuna asılan afişlerde “11 Eylül 2020 tarihinden itibaren M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı istasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonlarının hizmet dışı kalması ile birlikte aralarında kalan Yenibosna ile Dünya Ticaret Merkezi (DTM)-İstanbul Fuar Merkezi istasyonları da kullanılamayacak.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB tarafından yapılan açıklamada "Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entege oluyor. Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda metro seferleri bir süre Yenikapı - Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek." denildi.