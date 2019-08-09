HABER

İBB ekipleri tarafından Üsküdar’da vatandaşın garajına yıkım

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, Küplüce Mahallesi’nde oturan Kenan Yılmaz isimli vatandaşın araç garajını yıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, Küplüce Mahallesi’nde oturan Kenan Yılmaz isimli vatandaşın araç garajını yıktı. İddiaya göre garajı kendisinden habersiz yıkılan vatandaş duruma tepki gösterdi.
Üsküdar Küplüce Mahallesi’nde oturan Kenan Yılmaz isimli vatandaş aracını dolu yağışından korumak için yanları açık üstü kapalı garaj yaptı. Yaptırdığı garaj iddiaya göre İBB ekipleri tarafından, yasak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Duruma isyan eden Yılmaz, evlerinin çatısı yansa dahi tadilat için yetkililerin izin vermediğini ve yüksek miktarda ruhsat ücreti istediklerini söyledi. Araç garajı yıkılan Yılmaz, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kendisinin evde olmadığı zaman bahçesine girerek garajı yıktıklarını ve bahçeye zarar verdiğini söyledi. Yılmaz, İBB’nin kendisini sadece bir kez sözlü olarak uyardığını ve tebligat göndermediğini iddia ederek bütün mahallenin aynı benzer durumlardan şikayetçi olduğunu belirtti.
Bu durumdan mağdur olduğunu ifade eden Kenan Yılmaz, “Şu an çatımız dahi yansa hiçbir şekilde müdahale ettirmiyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri doludan dolayı aracımı korumak için yaptırdığım garajımı benim hiç haberim olmadan kırarak buradan gittiler. Evde değildim ve hiçbir şekilde haber de vermediler. Komşularımın söylediğine göre 20-30 kişi gelmişler. Hiçbir şekilde tebligat göndermediler. Sadece bir kere sözlü söylediler" dedi.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıKütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anız yangınına kova ve hortumla müdahale ettilerAnız yangınına kova ve hortumla müdahale ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.