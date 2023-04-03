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İBB elektrikli skuterler için düğmeye bastı: Yeni eylem planı hazır! İşte detaylar...

03.04.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) elektrikli skuterler için yeni eylem planını açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada, "Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. 'Hassas bölge' olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 kilometre olarak sınırlandırılacak." ifadelerine yer verildi.

İBB elektrikli skuterler için düğmeye bastı: Yeni eylem planı hazır! İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), elektrikli skuter kullanımıyla ilgili hız sınırı, park alanı ve eğitim şartı gibi konularda yeni eylem planını hayata geçireceğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, bütün dünya metropollerinde sorun olmaya başlayan elektrikli skuter kullanımıyla ilgili yeni eylem planının hayata geçirileceği belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün 8 maddelik skuter eylem planı belirlediğine değinilen açıklamada, İstanbul'un farklı noktalarında 1500 park alanı oluşturulacağı, ilçe belediyelerinin katkısıyla belirlenen park alanlarının kurulumuna skuter operatörlerinin de katkı vereceği, park alanlarının 6 ay içerisinde hazır hale getirileceği aktarıldı.

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"FARKLI OPERATÖRÜN MOBİL UYGULAMALARI İSTANBULKART İLE ENTEGRE OLACAK"

Kullandıkları skuterleri gelişigüzel yerlere değil, bu park alanlarına bırakanlardan açılış ücreti alınmayacağı, bu kurala uyan kullanıcılara toplam ödeyecekleri ücretten yüzde 15'i bulan bir indirim yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. 'Hassas bölge' olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 kilometre olarak sınırlandırılacak. İlgili tüm operatörler, e-skuter kullanım verilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacak. Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek. Operatörler 2 ayda bir eğitim çalışması düzenlemekle yükümlü olacak. Halen İstanbul'da faaliyet gösteren 7 farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek. Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak."

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HIZ SINIRI BELİRLENDİ

Açıklamada, ilçelerde elektrikli skuter komisyonları kurulacağı, ayda bir toplanacağı, ilçe belediyelerinin, operatörlerin ve İBB'nin eşgüdüm içerisinde hareket edeceği vurgulanan açıklamada, 2024 itibarıyla tek kişinin ilk 5 kullanımında hız sınırının saatte 12,5 kilometre olarak sınırlandırılacağı bildirildi. (AA)

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