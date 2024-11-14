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İBB emeklilere pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu ve şartları

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.11.2024 16:03
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Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli haklardan yararlanmaları için birçok uygulama hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalar devlete ait olan ve devlete bağlı olarak faaliyet gösteren çeşitli resmî kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve takip edilmektedir.

İBB emeklilere pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu ve şartları

Bir süre önce adı duyulan resmî uygulamalardan biri de emekli pazar desteğidir. Emekli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan bu hizmet belli şartlara bağlı olarak gerçekleştirilir ve uygulanır. Dar gelirli ve emekli olan kişiler, bir İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) hizmeti olan emeklilere Pazar desteği uygulamasından yararlanabilmektedir. Başvuru için başka şartlar da aranır.

İBB emeklilere pazar desteği başvurusu nasıl yapılır?

İBB emekli yardım başvurusu 10 bin TL olarak belirlenmiştir. İnternet ya da telefon aracılığı ile başvuru yapabilmek mümkün olur. Önceden belediyeye ait resmî internet sayfasından ilan edilen tarihler arasında başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

İBB emekli 10.000 TL yardım başvurusu internet üzerinden yapılacaksa belediyeye ait olan internet sitesi ya da mobil cihazlar indirilebilen uygulamalar kullanılabilir. Emeklilere 10 bin TL pazar desteği SEDEP (Sosyal ve Ekonomik Destek Programı) kapsamında gerçekleştirilen bir uygulamadır.

İnternet dışında emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu yapmanın bir diğer yolu da çağrı merkezini aramaktır. İBB emeklilere destek başvurusu bu amaçla açılan ALO 153 destek hattı üzerinden de gerçekleştirilebilir.

İBB emeklilere pazar desteği şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına has bir uygulama olan İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu yapmak için başvuru yapacak olan kişinin bazı koşulları yerine getirmiş olması gerekir. İBB emekliye pazar desteği başvurusu belli şartlara bağlı olarak yapılabilmektedir. Gerekli olan İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu şartlarından bazıları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 60 yaş üzerinde olmak
  • Emekli olmak
  • Emekli maaşı dışında bir geliri olmamak
  • Alınan emekli maaşının asgari ücretten daha düşük miktarda olması
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi alanı dahilinde ikamet ediyor olmak
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belediye emekli ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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