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İBB: “FSM’deki bakım kapsamında 300 ek metrobüs seferi konuldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, FSM’de devam etmekte olan bakım çalışması ek önlemler alınarak metrobüs seferlerinin artırıarak 300 ek seferin konulduğunu açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, FSM’de devam etmekte olan bakım çalışması sırasında oluşan trafiğin rahatlatılması için ek önlemler alındığınnı açıkladı.Belediyeden yapılan açıklamada alaınna önlemler kapsamında metrobüs sefer aralıklarının yeniden düzenlendiği kaydedildi.Metrobüs sefer saatlerinin kış tarifesine çevrildiği aktarılan açıklamada “Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, FSM’de devam etmekte olan bakım çalışması ek önlemler alınarak metrobüs seferlerinin artırıarak 300 ek seferin konulduğunu açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, FSM’de devam etmekte olan bakım çalışması sırasında oluşan trafiğin rahatlatılması için ek önlemler alındığınnı açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada alaınna önlemler kapsamında metrobüs sefer aralıklarının yeniden düzenlendiği kaydedildi.
Metrobüs sefer saatlerinin kış tarifesine çevrildiği aktarılan açıklamada “Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır. Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır. Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07:00-09:00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır. Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi. Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114’e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06:45’de açılıp akşam 9’da kapanırken, şu anda seferler, araç stoğu bitene kadar sürmektedir. Örneğin, cuma günü son sefer gece saat 23.30’da yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arabalı vapur kullanım talebini de takip etmektedir. Önümüzdeki günlerde, trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç doğması halinde, vapur ilavesi yapılacaktır” denildi.

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