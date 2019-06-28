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İBB GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI İLE TÜM YARDIMCILARI İSTİFA ETTİ (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Baraçlı, "23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı yenileme seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne bağlı yöneticiler olarak demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.
Bu kararımızı başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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