İBB Gezi Parkı için mülkiyet davası açıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devirle ilgili mülkiyet davası açacaklarını duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İBB'den alınarak Sultan Beyezid Vakfı'na devredilmesini yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

İzmir'de düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul halkına ait güzel bir vakfın akşamdan sabaha bir kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin kendi bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu" olduğunu söyledi. Yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ederek mülkiyet davası açacaklarını ifade eden İmamoğlu, kararın yasal dayanağı olmadığını savundu.

İmamoğlu, "Bir kere Sultan Bayezid Vakfı diye bir vakıftan bahsediliyor. Bu vakfın da ne yazık ki temelinde çok sıkıntılı, sorunlu haller var. Ama daha da önemlisi burası Gezi Parkı, kültür varlığı değil. Yani Gezi Parkı, kültür varlığı değil. Kanun, kültür varlıkları ile ilgili. Gezi Parkı'nda 100 sene önce bir Topçu Kışlası yapılmış. Ama o Topçu Kışlası, Selim zamanında yapılmış. Bayezid Han Hazretleri Vakfı ile alakalı değil. Yani, okudukça insanın gülesi geliyor" diye konuştu.