İBB Halkla İlişkiler, başta şehit anneleri olmak üzere tüm anneleri çiçeklerle karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde evlatlarını ziyarete gelen şehit annelerini çiçeklerle karşıladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla İstanbul genelinde Anneler Günü’nü kutladı. İlk olarak sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği’ne giden ekipler, evlatlarını ziyarete gelen şehit annelerini çiçeklerle karşıladı, şehitlik ziyaretlerine de eşlik etti.

İBB Darülaceze’de kalan anneleri de çiçeklerle tebrik etti. İBB Halkla İlişkiler ekipleri, Darülaceze’deki anneleri tek tek ziyaret etti.

Ayrıca İstanbul genelindeki Beyaz Masa İletişim Noktaları’nda da anneler çiçeklerle karşılanarak tebrik edildi.

