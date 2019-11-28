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İBB, ilçelere tuz yardımı yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında ilçe belediyelerine tuz yardımında bulunacak.

İBB, ilçelere tuz yardımı yapacak

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında ilçe belediyelerine tuz yardımında bulunacak. İlçe belediyelerine yapılacak tuz yardımıyla ilgili teklif, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü'nce, ilçe belediyelere tuz yardımı yapılması yönündeki teklif, “Belediyemizin hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilçe belediyelerine kış şartları ile mücadele çalışmalarında kullanacakları tuz miktarlarının, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nca ekli listede belirtilen miktarları aşmamak üzere mali ve ayni yardım olarak verilmesi ve ilçe belediyeleri ile ortak proje çalışmaları yürütülmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim” denilerek sunuldu.
Plan ve Bütçe Komisyonu da teklifi oy birliğiyle uygun görerek, İBB Meclisi'ne sundu. Belediye Meclis gündeminde ele alınan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Yapılacak tuz yardımının miktarı, ilçenin nüfusu ve toplam yol uzunluğu gibi kriterlere göre belirlendi.

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