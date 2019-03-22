İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İSKİ, “22 Mart Dünya Su Günüö dolayısıyla şehrin farklı noktalarında bir dizi etkinlik düzenledi. Levent Metro İstasyonu'nda su israfı ile ilgili sosyal deney yapılırken, metro, metrobüs ve alışveriş merkezlerinde stantlar kurularak vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca İSKİ, üniversitelerin katılımıyla bir panel ile çocuklar için tiyatro ve konferans etkinlikleri gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında “Dünya Su Günüö olarak ilan edilen 22 Mart tarihi, dünyanın birçok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ, bu günün anlam ve önemine binaen şehrin farklı noktalarında bir dizi farkındalık etkinliği düzenledi.

Dünya Su Günü'nde; su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken etkinlikler ile yaşam kaynağı olan suyun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. İSKİ tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle; canlı yaşamı ve doğal dengenin korunması için büyük önem taşıyan su kaynaklarının bilinçli, duyarlı ve akılcı kullanımının gerekliliği konusunda farkındalığı yüksek bir nesil yetiştirmek ve insanları su sevgisi etrafında buluşturmak amaçlandı.