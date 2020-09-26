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  4. İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 21:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın ölümüne ilişkin paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."

imamoglu

MUSTAFA CANLI KİMDİR?

Mustafa Canlı, 25 Mayıs 1962'de Gümüşhane'de doğdu. Baba adı Temel, anne adı Hava'dır. Elektrik Elektronik Mühendisi; KTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğünde Elektrik Mühendisi olarak kamu görevine başladı. 1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı, 1995'te Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevlerine atandı. 1999 - 2004 tarihlerinde Gümüşhanespor Kulüp Başkanlığı yaptı. 1999, 2004 ve 2009 mahalli seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 25. dönem milletvekili olarak seçildi.

Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayı oldu.

7 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Mustafa Canlı, 16 Eylül 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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