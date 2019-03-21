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İBB, İstanbul'un kültür varlıklarını kitaplaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi kapsamında hazırlanan 152 türde 35 bin kültür varlığını içeren kitap çalışması tanıtıldı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı: - "Bu çalışma 45 ciltlik. 2019 yılında tamamlanacak 15 ciltle beraber toplamda 60 ciltle İstanbul'un kültürel envanterini ortaya çıkaran çok önemli bir çalışma" - "Bu çalışmayı büyük zorluklarla kayıt altına aldık, çok mutluyuz. Böyle bir envanter çalışmasını İstanbul'a kazandırmış olduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi kapsamında hazırlanan 152 türde 35 bin kültür varlığını içeren kitap çalışmasını tanıttı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Sempozyumu ve proje tanıtımında konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihi olduğunu belirten Baraçlı, ''Bu çalışma, Osmanlı eserleri ile mirasının büyükşehir belediyesi ve ekipleriyle beraber nasıl korunduğunu gösterebilmek ve 45 ciltlik. 2019 yılında tamamlanacak 15 ciltle beraber toplamda 60 ciltle İstanbul'un kültürel envanterini ortaya çıkaran çok önemli bir çalışma.'' diye konuştu.

İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi kapsamındaki kitabın, 152 türde 35 bin kültür varlığını içerdiği bilgisini veren Baraçlı, projenin belediye acısından birinci sıradaki envanter çalışmalarından olduğunu vurguladı.

Baraçlı, şöyle devam etti:

''Biz tabu senetlerinin kaydını alabilmek, onları da bir şekilde takip etmek istiyorduk. Bunları arşiv belgeleri haline getirerek, bu belgeleri gelecek nesillere aktarıp onlar da bunlara bir şekilde sahip çıksınlar, sahip çıktıkları vakitte dedelerinin ne yaptığını görünce, torunları da ona göre bazı şeyleri yapabilirler manasında bu çalışmaları gerçekleştirdik. Tabii ki kültür varlıklarının takibi, akademik çalışmalara da alt yapı olacak. İstanbul'a geçen yıl 13,5 milyon turist geldi. İstanbul'a gelecek yerli, yabancı turistlerin de bir gezi alanı oluşturmasında önemli envanter olacak.''

- "Böyle bir envanter çalışmasını, İstanbul'a kazandırmış olduk"

Türkiye'de yaklaşık 108 bin kültür eseri olduğunu belirten Baraçlı, bu eserlerin 3'te 1'inin de İstanbul'da olduğunu söyledi.

Hayri Baraçlı, İstanbul'daki eserlerin yüzde 32'sinin Fatih ilçesinde yer aldığı bilgisini vererek, ''Fatih'teki eserlerin de toplamı Türkiye'deki eserlerin yüzde 10'u. Türkiye'deki kültür varlıklarının 10'da 1'inin Fatih'te olduğunu düşünürsek, bizim için tarihi yarımada hakikaten çok kritik ve korunması gereken önemli bir ilçemiz oluyor.'' diye konuştu.

Çalışmayla İstanbul'un tapusunun tamamen kayıtlar altına alınacağını ifade eden Baraçlı, şunları kaydetti:

''Tapuların da, mülkiyetlerle ilgili bilgilerin de herkesle paylaşılması sağlanmış olacak. Bu çalışmayı büyük zorluklarla kayıt altına aldık, çok mutluyuz. Böyle bir envanter çalışmasını, İstanbul'a kazandırmış olduk. Ayrıca bizler bu çalışmaları coğrafi bilgi sistemleri müdürlüğümüzle de koordinatlarının belirlenmesi, buna bağlı olarak da bir yazılım yapılması ve teknolojik olarak takip edilmesini sağlayacak alt yapıları da kurmuş olduk. Çünkü verilerin sayısal ortamda işlenebilmesi ve bilgiye dönüştürülebilmesi adına bu çalışmaların önemli olduğu düşüncesindeyiz.''

Konuşmanın ardından, envanterlerin yer aldığı sergi alanı gezildi.

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