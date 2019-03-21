İBB, İstanbul'un kültür varlıklarını kitaplaştırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi kapsamında hazırlanan 152 türde 35 bin kültür varlığını içeren kitap çalışmasını tanıttı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Sempozyumu ve proje tanıtımında konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihi olduğunu belirten Baraçlı, ''Bu çalışma, Osmanlı eserleri ile mirasının büyükşehir belediyesi ve ekipleriyle beraber nasıl korunduğunu gösterebilmek ve 45 ciltlik. 2019 yılında tamamlanacak 15 ciltle beraber toplamda 60 ciltle İstanbul'un kültürel envanterini ortaya çıkaran çok önemli bir çalışma.'' diye konuştu.

İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi kapsamındaki kitabın, 152 türde 35 bin kültür varlığını içerdiği bilgisini veren Baraçlı, projenin belediye acısından birinci sıradaki envanter çalışmalarından olduğunu vurguladı.

Baraçlı, şöyle devam etti:

''Biz tabu senetlerinin kaydını alabilmek, onları da bir şekilde takip etmek istiyorduk. Bunları arşiv belgeleri haline getirerek, bu belgeleri gelecek nesillere aktarıp onlar da bunlara bir şekilde sahip çıksınlar, sahip çıktıkları vakitte dedelerinin ne yaptığını görünce, torunları da ona göre bazı şeyleri yapabilirler manasında bu çalışmaları gerçekleştirdik. Tabii ki kültür varlıklarının takibi, akademik çalışmalara da alt yapı olacak. İstanbul'a geçen yıl 13,5 milyon turist geldi. İstanbul'a gelecek yerli, yabancı turistlerin de bir gezi alanı oluşturmasında önemli envanter olacak.''