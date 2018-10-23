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İBB izcileri, haberleşme etkinliğinde dünyaya bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

İBB izcileri, haberleşme etkinliğinde dünyaya bağlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri, Jamboree On The Air (JOTA) ve Jamboree On The Internet (JOTI) haberleşme etkinliği ile dünyanın dört bir yanındaki izcilerle irtibat kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Yaz İzci Kampı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, 570 izci katıldı ve dünyadaki izcilerle iletişim kurdu.

Etkinliğe katılan gençler, dünyanın bir başka noktasındaki muhtemel bir acil durum anında bulundukları ülkelerde neler yapabileceklerine ilişkin telsiz üzerinden haberleşme ve etkileşim tatbikatı yaptı.

Okla haberleşme, kano üzerinde gece mors ile haberleşme, ebru, GPS oryantiringi, parmak boyama, tuval üzerine resim faaliyetlerin de yer aldığı izciler, günün sonunda, yaz izci kampı alanında bulunan Elmalı Barajı'nda temizlik yaptı. Kanolarla baraja açılan izciler, çevre kirliliğine dikkati çekti.

JOTA ve JOTI ile her yıl dünyanın dört bir yanından 500 binden fazla izci tanışıyor ve birbirleriyle etkileşim kuruyor. Faaliyet boyunca yapılan paylaşımlarla kültürel alanda da iletişim kuran gençler, telsiz ve internet ağı üzerinden sosyalleşme imkanı da buluyor. Her Ekim ayının 3. haftasonu JOTA-JOTI tüm dünyadaki yaklaşık 500 bin izcinin katılımıyla gerçekleştirilen bir aktivite olup, dünyadaki izciler bu 48 saatlik sürede kısa dalga telsiz veya internet üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. İzcilikte Jamboree büyük buluşma anlamında kullanıyor. Tüm dünyadaki izciler her 4 senede bir dünya çapında büyük bir kampta buluşurlar, bu kamplara da Jamboree deniyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi JOTA ve JOTI

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