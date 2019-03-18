"İBB Kariyer Eğitim Günleri"ne kayıtlar başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Kariyer Eğitim Günleri"nin 28. dönem programı için kayıtlar başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilen programda, akademisyenler, iş, sanat, spor ve medya dünyasının temsilcileri ile özel sektör yöneticileri yer alacak.

Üniversite öğrencilerinin donanımlarını arttırmak ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek için verilen eğitimleri içeren program, 13 Nisan'da başlayacak.

Kariyer Eğitim Günleri, Anadolu Yakası'nda Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nde, Avrupa Yakası'nda ise İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, "İletişimin Kariyer Üzerindeki Etkisi", "Medya, Medya Etiği Ve Algı Yönetimi", "Kariyer Planlaması Ve Sınavlar", "Sivil Toplum ve Gençlik", "İş Hayatında Ekili Konuşma", "İyi Bir Başlangıcın Püf Noktaları", "Marka Yaratmak İstiyorsan Önce Sen Marka Olmalısın", "Diksiyon" ve "Başarı Eşittir Sevgi" başlıklı eğitimler verilecek. Eğitimlerin tamamına katılan kişiler, dönem sonunda katılım belgesi alacak.