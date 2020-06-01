HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul'da koronavirüste ikinci dalganın Ekim ayında görülebileceğini açıkladı.

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme sürecinin açıklanmasının ardından bir toplantı daha gerçekleştirdi.

30 Mayıs'ta telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

“Salgın nedeniyle gerçekleşen ölüm oranlarında azalma olduğu gözükmekte. Ancak vaka sayılarındaki düşüş, bir süredir yavaşlamış durumda.

İstanbul dışındaki birçok ilde kontrol edilebilir bir vaka sayıları mevcuttu; ancak İstanbul’dan gidenler nedeniyle hasta sayılarında kısmi artış oldu. Eylül, Ekim ayında ise tatil bölgeleri için ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor.

'YATAN HASTA SAYISI AZALMIŞ DURUMDA ANCAK VAKA SAYILARI DEVAM EDİYOR'

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların sayısı azalmış durumda. Ancak vaka sayıları devam ediyor.

Son dönemde artan bir sosyalleşme var. Artan sosyalleşme ve kural ihlalleri nedeniyle şuana kadar iyi giden durum tersine dönebilir.

Normalleşme sürecine hızlı girildi, salgın bitiyor gibi gözükse de diğer yandan Pandemi hastaneleri ve yoğun bakım yataklarının kapasiteleri artırılıyor.

Normalleşme sürecinde çelişkili kararlar bulunuyor. AVM’ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor; ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak.

Sağlık çalışanları yoruldu. Palyatif (geçici) açılımlarla nerede durulacağını, ne kadar ilerleneceğini düşünmek gerekir. İstanbul’un buna hazır olup olmadığı meselesini değerlendirmek gerekir.

İKİNCİ DALGA UYARISI

İstanbul’da bir rahatlama söz konusu. Fiziksel mesafeye uyulmuyor. İkinci dalga Ekim ayı gibi gelebilir. Şuan en zorlu süreç başladı.

Evden çalışma sisteminin bir süre daha devam etmesi gerekiyor.

Vatandaşların sosyal mesafe ve maske konusunda bilinçlenmesi konusunda güçlü mesajlar verilmesi gerekiyor.”

YÜZDE 50 DOLULUK UYGULAMASI SÜRECEK

Kurul, 18 Mayıs tarihli İstanbul Valiliği genelgesine uygun olarak toplu ulaşımda yüzde 50 doluluk uygulamasının sürdürüleceğini ve maske zorunluluğuna devam edileceğini kaydetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Restoran ve kafeler yeniden açıldıRestoran ve kafeler yeniden açıldı
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye korona karantinası

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye korona karantinası

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Diğer Haberler
Yargıtay'da duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

Duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

Ölümünü Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı

Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı

Kartal'da fazla yolcusu olan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor

İlk günden isyan ettiren görüntü! 'Millet zorla biniyor'

Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi başladı

Siparişler artık böyle verilecek

Türkiye'nin geçiş güzergahında araç yoğunluğu arttı

Kısıtlama kalkar kalkmaz kaçış başladı

Denizli'de sokak üzerindeki araçları tek tek tekmelediler

Sokak üzerindeki araçları tek tek tekmelediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.