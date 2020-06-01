İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme sürecinin açıklanmasının ardından bir toplantı daha gerçekleştirdi.

30 Mayıs'ta telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

“Salgın nedeniyle gerçekleşen ölüm oranlarında azalma olduğu gözükmekte. Ancak vaka sayılarındaki düşüş, bir süredir yavaşlamış durumda.

İstanbul dışındaki birçok ilde kontrol edilebilir bir vaka sayıları mevcuttu; ancak İstanbul’dan gidenler nedeniyle hasta sayılarında kısmi artış oldu. Eylül, Ekim ayında ise tatil bölgeleri için ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor.

'YATAN HASTA SAYISI AZALMIŞ DURUMDA ANCAK VAKA SAYILARI DEVAM EDİYOR'



Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların sayısı azalmış durumda. Ancak vaka sayıları devam ediyor.

Son dönemde artan bir sosyalleşme var. Artan sosyalleşme ve kural ihlalleri nedeniyle şuana kadar iyi giden durum tersine dönebilir.

Normalleşme sürecine hızlı girildi, salgın bitiyor gibi gözükse de diğer yandan Pandemi hastaneleri ve yoğun bakım yataklarının kapasiteleri artırılıyor.